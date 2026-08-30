Auf die Frage, ob Deutschland überhaupt angemessen reagieren könnte, sollte sich eine Urheberschaft Russlands herausstellen, antwortete der Kanzler: «Warten wir mal ab, was angemessen reagieren heisst.» Zur Frage, wer hinter dem versuchten Anschlag steckt, liess er sich nicht ein. Merz fügte hinzu, die Ermittlungen stünden kurz vor dem Abschluss. «Wir haben eine weitgehende Einigung in der Bundesregierung, wie wir reagieren», sagte er. Und es werde nicht mehr lange dauern.