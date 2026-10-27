Verringerung der Abhängigkeit von China als Ziel

Für Merz ist es die dritte Reise als Kanzler auf den Kontinent, der für die deutsche Wirtschaft von so grosser Bedeutung ist. Merz hatte sich im Januar - anders als seine Vorgänger Scholz und Merkel - dafür entschieden, mit Indien das bevölkerungsreichste Land der Welt noch vor China zu besuchen, wo er sich dann erst wenige Wochen später blicken liess. Ein klares Zeichen, dass er die wirtschaftliche Abhängigkeit Deutschlands von der Grossmacht China bei den Exporten, aber vor allem beim Import wichtiger Rohstoffe verringern will. Dieser sogenannten Diversifizierung dient auch seine jetzige Asienreise./mfi/DP/zb