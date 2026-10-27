Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich bei seiner Asien-Reise für ein Freihandelsabkommen der EU mit der Transpazifischen Partnerschaft (CPTPP) stark gemacht, in deren zwölf Mitgliedstaaten fast 600 Millionen Menschen leben. «Lassen Sie uns gemeinsam auf ein grosses interregionales Abkommen mit den Mitgliedern der Transpazifischen Partnerschaft hinarbeiten», sagte der CDU-Chef in einer Grundsatzrede in Singapur.