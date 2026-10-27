Zur Rolle Chinas in der Weltpolitik sagte Merz, dass sie «tiefgreifende Fragen in Bezug auf Handel, Sicherheit und die internationale Ordnung» aufwerfe. Er sprach sich aber klar gegen eine Abkopplung von der zweitstärksten Wirtschaftsmacht nach den USA aus. Das wäre «ein grosser Fehler», sagte er. «Es würde uns weder sicherer noch wohlhabender machen.» Stattdessen sei die Minderung von Risiken notwendig - durch neue und vertiefte Partnerschaften möglichst mit gleichgesinnten Ländern.