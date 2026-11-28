Iran-Konflikt erhöht Kostendruck

Die Konjunkturerholung reiche aber nicht, um die Sorgen im Mittelstand etwa über den Iran-Krieg spürbar zu verringern, so die Studie, die der dpa vorliegt. So beklagten 80 Prozent der Mittelständler teure Energie und 60 Prozent hohe Rohstoff- und Materialkosten. Im Frühjahr waren es 67 bzw. 57 Prozent. Grösstes Problem bleibe die Bürokratiebelastung mit einem Anteil von 82 Prozent - deutlich mehr als im Frühjahr. «Die Bundesregierung hat an einzelnen Stellen angesetzt, doch bislang ist das zu wenig und die Umsetzung zu langsam», kritisierte Stefan Beismann, Firmenkundenvorstand der DZ Bank.