Das Unternehmen plant nach eigenen Angaben einen ersten Start von europäischem Boden im kommenden Frühjahr. «Diese Lizenz ist ein wichtiger Meilenstein für HyImpulse und bestätigt den Erfolg der jahrelangen Arbeit unserer Teams und Partner», sagte Geschäftsführer und Mitbegründer des Start-ups, Christian Schmierer, einer Mitteilung zufolge.