Bilger sagte: «Auch in der Vergangenheit gab es oft Niedrigwassersituationen, aber dass es so früh und so massiv kommt, ist schon ungewöhnlich, sicherlich auch infolge des Klimawandels.» Es gebe viele gute Beispiele, den Ausbau der Wasserstrasse und den ökologischen Aspekt in Einklang zu bringen. Er werbe um Unterstützung für die Wasserstrasse «als den umweltfreundlichsten Verkehrsträger, den wir haben». Er werde darüber auch mit Umweltverbänden sprechen, sagte der Minister dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.