Selenskyj dankt

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte Deutschland für die Unterstützung. «Das sind genau die Entscheidungen, die den Frieden näher bringen: Wenn man die Fähigkeiten des Aggressors zu töten, einschränkt», schrieb Selenskyj auf X. «Dank an Deutschland für seine prinzipientreue Haltung, für die Unterstützung und für die Abertausenden von Leben, die vor russischen Angriffen gerettet werden.»/cn/DP/stw