Das Heer betrachtet zwei marktverfügbare Systeme

Für den Kauf kostengünstiger Systeme nannte er keine Kandidaten. Zwei marktverfügbare Systeme stünden derzeit im Fokus. Beide müssten für die Bundeswehr allerdings noch qualifiziert werden. «Ein erster Zulauf ab 2027 ist damit grundsätzlich möglich, und wir wollen das auch erreichen», erklärte Freuding.