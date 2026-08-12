Fall Hannover 96: 50+1-Regel bei Abstimmung beachten

Die DFL habe die 50+1-Regel bei der Abstimmung über eine Investorenbeteiligung an ihren Medienerlösen im Dezember 2023 im Falle von Hannover 96 nicht konsequent umgesetzt, bemängelte das Kartellamt. Der Mutterverein hatte seinem Geschäftsführer Martin Kind die Weisung erteilt, gegen die Beteiligung zu stimmen. Die DFL habe jedoch nicht konsequent kontrolliert, ob dies befolgt wurde. Zukünftig muss sichergestellt werden, «dass die Wertungen der 50+1-Regel auch bei ihren eigenen Abstimmungen konsequent beachtet werden», sagte Kartellamtspräsident Mundt.