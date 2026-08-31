Das Bundeswirtschaftsministerium prüft eine stärkere Nutzung der deutschen Kohlekraftwerke zur Dämpfung der hohen Strompreise. Dabei geht es um Kraftwerke, die aktuell in der Reserve sind und aktuell nur bei Knappheiten einspringen. «Das ist aus fachlichen und ökonomischen und auch europarechtlichen Gründen nicht ganz einfach», sagte ein Sprecher. «Wir prüfen weiter, ob sich da ein Instrument sinnvoll gestalten lässt.»