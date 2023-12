Der Bau in Deutschland ist auch im Oktober nicht richtig in Schwung gekommen. Der Wert der Bestellungen im Bauhauptgewerbe sank bereinigt um Preiserhöhungen um 6,3 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Während der Auftragseingang im Tiefbau um 2,4 Prozent stieg, verringerte er sich im Hochbau um 14,9 Prozent nach einem Plus im Vormonat.

22.12.2023 09:05