Technologievorsprung schützt nicht vor Zukunftsangst

Trotz der hohen Akzeptanz ist der Vormarsch der Systeme von spürbarer Skepsis begleitet. Ausgerechnet jene Beschäftigten, die bereits intensiv mit KI-Agenten arbeiten, machen sich die grössten Sorgen um ihre berufliche Zukunft: 43 Prozent von ihnen befürchten, durch KI oder durch Kollegen mit grösserer KI-Expertise verdrängt zu werden. Unter den Beschäftigten, die ausschliesslich klassische generative Text- oder Bild-KI verwenden, liegt dieser Anteil lediglich bei 27 Prozent. Ebenfalls 43 Prozent der Agenten-Nutzer erwarten, dass ihr eigenes Berufsbild künftig schwieriger zu definieren sein wird.