Der Einzelhandel in Deutschland hat im August nach dem überraschenden Dämpfer im Juli wieder einen Umsatzzuwachs verzeichnet. Bereinigt um Preissteigerungen (real) stiegen die Erlöse um 1,3 Prozent im Monatsvergleich, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten sogar etwas mehr auf dem Zettel, sie hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 1,5 Prozent gerechnet.