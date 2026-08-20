In Deutschland hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise im Juli wegen höherer Kosten für Vorleistungsgüter und für Energie verstärkt. Die Erzeugerpreise legten im Jahresvergleich um 3,0 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt eine Jahresrate von 2,5 Prozent erwartet. Im Monat zuvor waren die Erzeugerpreise um 1,8 Prozent gestiegen.