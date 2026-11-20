In der umgekehrten Richtung ging die Menge der Stromimporte nach Deutschland zwar um 13,3 Prozent zurück, blieb aber mit 49,2 Terrawattstunden knapp oberhalb des exportierten Stroms. Zudem wurden höhere Durchschnittspreise fällig: Für eine Megawattstunde Importstrom waren es im Schnitt 116 Euro, rund 39 Prozent mehr als vor einem Jahr. Für den aus Deutschland exportierten Strom gab es hingegen im Durchschnitt nur 87 Euro pro Megawattstunde. Das waren 20,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.