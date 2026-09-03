«Gerade die Energieversorgung bleibt eine Frontlinie dieses Krieges. Deshalb unterstützen wir die Ukraine beim Schutz und Wiederaufbau ihrer Energieinfrastruktur und appellieren an alle internationalen Partner für weitere Anstrengungen», sagte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) laut Mitteilung. Man unterstütze die Ukraine gemeinsam mit der deutschen Wirtschaft. «Mit ihren Energiegüter-Spenden konnten bereits 1,4 Millionen Menschen wieder mit Energie versorgt werden. Zugleich mobilisieren wir private Investitionen für den Wiederaufbau», erklärte Reiche.