In Berlin betonte Wadephul vor seinem Abflug zur UN-Generalversammlung die Rolle Pekings. «Ich bin dankbar, dass wir einig darin sind, dass das Prinzip der freien Navigation sowohl in der Strasse von Hormus als auch vor dem Bab al-Mandab im Eingang zum Roten Meer gewahrt werden müssen», sagte er. Beide Seiten wollen laut dem CDU-Politiker alle Möglichkeiten gemeinsam nutzen, um zu einer Deeskalation beizutragen.