In der deutschen Wirtschaft nimmt der Aufschwung weiter Fahrt auf. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im November den siebten Monat in Folge verbessert, was auf eine weitere konjunkturelle Belebung hindeutet. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um 0,5 Punkte auf 90,6 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut am Dienstag mitteilte. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer hat damit den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2023 erreicht.