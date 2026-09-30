Die Preise für nach Deutschland importierte Güter sind im August im Zuge des Iran-Kriegs stärker angestiegen als erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr legten die Einfuhrpreise im August um 8,3 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Von Bloomberg befragte Volkswirte hatten mit einem Plus von 8 Prozent gerechnet.