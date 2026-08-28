Der Anstieg der Preise für nach Deutschland importierte Güter hat sich im Juli wegen stark gestiegener Kosten für Energie wieder etwas beschleunigt. Der Anstieg fiel aber nicht ganz so hoch aus, wie es Experten zuvor erwartet hatten. Im Vergleich zum Vorjahr legten die Einfuhrpreise im Juli um 6,8 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte.