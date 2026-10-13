2026 dürfte Prognosen zufolge für Deutschland dennoch das sechste Jahr in Folge mit einer Inflationsrate über der Zwei-Prozent-Marke werden. Da auch in anderen grossen Euro-Ländern wie Frankreich und Spanien die Preise anziehen, erwarten Ökonomen, dass die EZB im laufenden Jahr die Leitzinsen ein drittes Mal anhebt. Im September stieg die Inflation in der Eurozone auf 3,8 Prozent - das ist der höchste Stand seit drei Jahren und weit über dem mittelfristigen EZB-Ziel von 2,0 Prozent./ben/als/DP/mis