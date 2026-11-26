Kurz vor dem einsetzenden Weihnachtsgeschäft macht die neueste Studie zur Kauflust in Deutschland den Händlern wenig Hoffnung. Zwar ist das Konsumklima der Studie der Nürnberger Institute GfK und NIM zufolge im Vergleich zum Vormonat leicht gestiegen, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Allerdings verharrt der Indikator mit minus 30,2 Punkten weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau, nachdem er im Monat zuvor bei minus 30,9 Punkten gelegen hatte.