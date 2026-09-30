Die grossen Wirtschaftsforschungsinstitute sind sich einig: Mit der Konjunktur in Deutschland geht es langsam aufwärts, die Zeichen stehen auf Wachstum, wenngleich im Moment noch eher moderat. Wann wird diese Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ankommen, wann ist nach mindestens vier Jahren Abwärtsspirale die Trendwende in Sicht, die sich fast drei Millionen Arbeitslose genauso sehr wünschen wie die Hüter der Sozialkassen? Die einzige verlässliche Antwort, die Andrea Nahles, Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg, im Augenblick gibt, ist: «Mit Verzögerung!»