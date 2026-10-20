In Deutschland hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise infolge höherer Ölpreise sprunghaft beschleunigt. Im September legten die Erzeugerpreise im Jahresvergleich um 6,7 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Das ist der stärkste Anstieg seit März 2023. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt eine Jahresrate von 6,3 Prozent erwartet, nachdem sie im August bei 4,6 Prozent gelegen hatte.