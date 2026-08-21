Auf das zweite Halbjahr schaut die Branche mit gemischten Gefühlen: «Die jüngste Erholung der Ausfuhren in die USA steht weiterhin unter dem Vorbehalt einer unsicheren Zollpolitik», sagte VDMA-Konjunkturexpertin Uhlig. In China trübten eine schwache Nachfrage und wachsender Wettbewerbsdruck die Aussichten, während chinesische Anbieter auf den Weltmärkten vorrückten. «Um die Exportmärkte breiter aufzustellen, braucht die Industrie zügig weitere Freihandelsabkommen und einen leistungsfähigeren europäischen Binnenmarkt.»/als/DP/jha