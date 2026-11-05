Im August waren die Bestellungen allerdings durch einen Rückgang von Grossaufträgen unter anderem im Verteidigungsbereich verzerrt gewesen. Die positive Entwicklung im September erklärt das Bundesamt unter anderem mit einem deutlichen Anstieg der Bestellungen um 10,5 Prozent in der Automobilindustrie. In den beiden Monaten zuvor war der Auftragseingang in der für die deutsche Wirtschaft wichtigen Sparte wegen Produktionsumstellungen und Werksferien schwach gewesen.