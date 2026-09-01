Demnach stieg die Teilzeitquote im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,4 Prozentpunkte und lag damit bei einem Höchstwert von mehr als 40 Prozent. Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten nahm im Vergleich um 0,5 Prozent auf 16,936 Millionen zu, die der Vollzeitbeschäftigten ging um 0,9 Prozent auf 25,138 Millionen zurück.