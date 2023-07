Die Rohstahlproduktion in Deutschland leidet unter hohen Energiekosten und der schwachen Nachfrage vor allem aus der Bauwirtschaft. Wie die Wirtschaftsvereinigung Stahl am Dienstag in Berlin mitteilte, sank die Rohstahlproduktion im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,3 Prozent auf 18,5 Millionen Tonnen. Allein im Juni habe der Rückgang bei 8,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gelegen. Auf die inländische Stahlnachfrage drücke vor allem die aktuell schwierige Situation in der Bauwirtschaft.

25.07.2023 13:18