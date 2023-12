In Deutschland gehen die Preise auf Herstellerebene weiter deutlich zurück, allerdings mit abnehmender Tendenz. Im November fielen die Produzentenpreise im Jahresvergleich um 7,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Der Rückgang war nicht ganz so kräftig wie in den Monaten zuvor, als die Preise mit zweistelligen Raten fielen. Analysten hatten aktuell mit einem Preisrückgang von im Schnitt 7,5 Prozent gerechnet.

20.12.2023 08:42