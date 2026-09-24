Das Konzept «Made in Europe» ist ein Teil des Industrie-Beschleunigungsgesetzes, das die Europäische Kommission im Frühjahr vorgeschlagen hat. Es zielt darauf ab, in bestimmten Industriesektoren bei öffentlichen Beschaffungen auf eine «europäische Präferenz» zu achten. Inwiefern Drittstaaten wie die Schweiz als «europäisch» gelten, ist dabei umstritten.