«Auffällig war im Juli erneut die Entwicklung der Umsätze der Tankstellen», heisst es in der Mitteilung. Nach dem Ende des im Mai und Juni geltenden Tankrabatts fielen hier die kalender- und saisonbereinigten Umsätze um 9,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Das Bundesamt wies darauf hin, dass im Umsatz der Tankstellen auch die Verkäufe in den Tankstellenshops enthalten sind.