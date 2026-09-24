In manchen anderen Industrien sei man dagegen auch auf Teile aus anderen Ländern angewiesen. Auch künftig werde dies möglich sein, sagte Martin. «Aber um öffentliche Förderung in Anspruch nehmen zu können, muss die Produktion in Europa erfolgen.» Bei dem Vorhaben gehe es nicht um Abschottung, betonte er. Es könne auch Vereinbarungen mit bestimmten Ländern für Zugang geben - aber Priorität habe die Einigung unter den 27 EU-Staaten. Grossbritannien dagegen habe sich vor einigen Jahren selbst dafür entschieden, aus der EU auszutreten.