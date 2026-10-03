Bundespräsident: «Habt Mut zur Erneuerung!»

Mit Blick auf die Gegenwart warnte der Bundespräsident vor extremistischen Kräften, die Freiheit, Demokratie und Einheit ins Wanken bringen. Eindringlich forderte er dazu auf, die Demokratie zu verteidigen. «Ich habe gedacht, alle hätten die Lektion aus der Geschichte gelernt,» sagte er. Nun müsse er sehen, wie Rechtsextreme das Andenken an die Opfer des Holocausts ausradieren wollten. Die Politik müsse sich ohne Schonung fragen, was versäumt wurde, dass sich so viele Menschen abwenden und Extremisten eine solche Resonanz finden.