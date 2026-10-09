Die Betroffenen dürfe man nicht im Stich lassen. «Deshalb investiert Deutschland trotz schwieriger Haushaltslage auch weiterhin verlässlich in die Bekämpfung von Infektionskrankheiten, in die Impfung von Kindern, in Aufklärung über Schwangerschaft und Verhütung sowie in die Sicherstellung der Selbstversorgung mit Medikamenten auf dem afrikanischen Kontinent. Das ist auch in unserem deutschen Interesse.»