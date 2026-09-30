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Deutschland: Zahl der Arbeitslosen sinkt unter drei Millionen
Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im September mit 2,994 Millionen wieder unter die Drei-Millionen-Grenze gefallen. Im Vergleich zum August ist das ein Rückgang um 67'000, im Vergleich zum September 2025 aber ein Anstieg um 40'000, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote fiel im Vergleich zum August um 0,1 Punkte auf 6,4 Prozent./dm/DP/mis
30.09.2026 09:56
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