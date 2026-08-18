Die ZEW-Konjunkturerwartungen haben sich im August erneut verbessert. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 7,9 Punkte auf plus 34,2 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich einen Anstieg auf 30,0 Punkte erwartet.