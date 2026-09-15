Vor dem Hintergrund der jüngsten Korrektur an den Aktienmärkten, der steigenden Inflations- und Zinssorgen sowie der auf sehr hohen Niveaus liegenden Rohölpreise habe der Anstieg der Lagebeurteilung etwas überrascht, schreibt Volkswirt Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Die konjunkturelle Zuversicht scheine von diesen Faktoren kaum in Mitleidenschaft gezogen zu werden. «Nicht unerwähnt bleiben sollte in diesem Zusammenhang auch die in einer Vertrauens- und Führungskrise steckende Bundesregierung, die derzeit wenig handlungsfähig wahrgenommen wird», heisst es in dem Kommentar.