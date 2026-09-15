Der Motorenbauer Deutz hat sich mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld besorgt. Die Ausgabe von gut 15,26 Millionen neuen Aktien ergab einen Bruttoemissionserlös von rund 179 Millionen Euro, wie der Konzern am Dienstagmorgen in Köln mitteilte. Das Vorhaben hatte Deutz am Montagabend überraschend verkündet. Die Konzernführung will das eingenommene Geld zur Optimierung der Kapitalstruktur verwenden und so die finanzielle Flexibilität des Motorenbauers mit Blick auf künftige Wachstumschancen stärken. Die Aktie gab am Dienstag nach.