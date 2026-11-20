Der Kurs des im MDax notierten Unternehmens war am Mittwoch nach der Veröffentlichung des Berichts um fast 17 Prozent auf 7,66 Euro eingebrochen. Nach einem leichten Plus am Vortag erholte sich das Papier am Freitag nach der Stellungnahme nur etwas von seinen Verlusten. Zu Handelsbeginn legte das Papier in einem schwachen Gesamtmarkt um knapp drei Prozent zu. Damit steht in der Woche ein Minus von rund 16 Prozent zu Buche.