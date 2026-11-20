Der Motorenbauer Deutz weist den kritischen Bericht eines Leerverkäufers zurück. Zentrale Schlussfolgerungen daraus seien unbegründet, hiess es in einer am Donnerstag auf der Internetseite des Unternehmens veröffentlichten Stellungnahme. Am Vortag hatte Deutz eine sorgfältige Prüfung der Vorwürfe angekündigt. Der Kurs des im MDax notierten Unternehmens war am Mittwoch nach der Veröffentlichung des Berichts eingebrochen. Am Donnerstagabend legte er auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um drei Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zu.