Laut Commerzbank gibt es viele Richtungen, in die die Rede von Warsh gehen könnte. Er dürfte allerdings nicht daran vorbeikommen, einige Worte zur aktuellen Situation zu sagen. Für die Märkte werde am wichtigsten, wie klar sich der Fed-Chef zu einer möglichen Zinserhöhung im September äussert. Spannend wären auch Andeutungen, ob die Notenbank vielleicht die Art und Weise ändern könne, auf welche Zahl genau sich das Inflationsziel beziehe.