Das Euro/Franken-Paar tritt am Morgen bei Kursen von 0,9372 mehr oder weniger auf der Stelle. In der Nacht blieb auch das Dollar/Franken-Paar in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8049. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich auch gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1643 zeigt.
Laut Commerzbank gibt es viele Richtungen, in die die Rede von Warsh gehen könnte. Er dürfte allerdings nicht daran vorbeikommen, einige Worte zur aktuellen Situation zu sagen. Für die Märkte werde am wichtigsten, wie klar sich der Fed-Chef zu einer möglichen Zinserhöhung im September äussert. Spannend wären auch Andeutungen, ob die Notenbank vielleicht die Art und Weise ändern könne, auf welche Zahl genau sich das Inflationsziel beziehe.
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(AWP)