Im Blick stehen zahlreiche US-Konjunkturdaten, die durch den Feiertag Thanksgiving am Donnerstag vorgezogen werden. Besondere Aufmerksamkeit dürfte dabei der PCE-Preisindex erhalten - das bevorzugte Inflationsmass der US-Notenbank. Laut Helaba sind aber auch die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter interessant, denn sie gäben nicht nur Hinweise auf die Investitionsbereitschaft der Unternehmen, sondern auch über die Kauflaune bei den Konsumenten. Am Abend rückt noch das Fed Beige Book in den Fokus.