Der Euro kostet derzeit 1,1610 Dollar und hat somit verglichen mit den 1,1602 vom Nachmittag leicht zugelegt. Im frühen europäischen Geschäft hatte die Gemeinschaftswährung noch etwas höher notiert. Das Dollar/Franken-Paar steht aktuell bei 0,8102 nach zuvor 0,8110. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9407 auf der Stelle.