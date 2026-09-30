Am Nachmittag hatte zunächst der von der US-Notenbank Fed besonders beachtete PCE-Preisindex für Bewegung gesorgt. Die Preise stiegen im August gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent und damit etwas weniger stark als erwartet. Auf Jahressicht lag die Inflation bei 3,4 Prozent und damit weiterhin deutlich über dem Fed-Ziel von 2 Prozent.