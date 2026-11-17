Der Dollar kostet am frühen Morgen 0,8392 Franken nach 0,8399 am Vorabend und liegt damit knapp unter der am Montag zeitweise überschrittenen Marke von 0,84. Der Euro hat sich zum Dollar bei 1,1007 wieder knapp über der Marke von 1,10 stabilisiert. Das EUR/CHF-Paar notiert derweil wenig verändert bei 0,9237.