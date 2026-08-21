Die hohe Staatsverschuldung der USA hinterlässt also weiterhin ihre Spuren am Devisenmarkt. Jüngst ist die US-Schuldenlast auf über 40 Billionen US-Dollar gestiegen. Die Ankündigung des US-Finanzministeriums, verstärkt langlaufende Staatsanleihen zurückzukaufen, hatte nur vorübergehend den Aufwärtsdruck von den Renditen genommen und lastet nun weiter auch auf dem Dollar. Der Markteingriff zugunsten der Renditen und zum Preis eines schwächeren Dollars stellt laut Händlern ein weiteres strukturelles Risiko für den Greenback dar.