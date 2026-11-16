Am Abend kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1002 US-Dollar, nach 1,1012 am Nachmittag. Am frühen Abend war sie bis auf 1,0991 Dollar gefallen. Auch zum Franken legte der Dollar leicht zu und notierte bei 0,8399 Franken (Nachmittag: 0,8395). Das Euro-Franken-Paar bewegte sich mit 0,9241 Franken kaum von der Stelle.