Zur aktuellen Schwäche des Euro heisst es in einem Kommentar der Coba, dass sie in absehbarer Zeit nicht mit einer neuen Eurokrise rechne. Dies bedeute nicht, dass die Probleme mit der Staatsverschuldung in Frankreich verschwinden würden. Sie dürften vom Markt aber vielmehr wieder als chronisches Problem wahrgenommen werden und weniger als akute Bedrohung für die Eurozone.