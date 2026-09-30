Entscheidend für die weitere Entwicklung werde nun die Zinsentscheidung des Fed im Oktober sein, so die Commerzbank. Je nachdem werde der Markt seine Erwartungen anpassen und auch über die Richtung des Dollar entscheiden. Einen ersten Hinweis auf die künftige Marschroute für die US-Geldpolitik liefern im heutigen Tagesverlauf sowohl der ADP-Bericht als auch der PCE-Preisindex. Am Vormittag könnten zudem für den Euro die deutschen Arbeitsmarktzahlen als auch die Inflation wichtig werden, ergänzt die Helaba.